J.K. Simmons elogia roteiro de Mortal Kombat 1 e consistência de Omni-Man Ator diz que jogo foi muito fiel ao personagem O post J.K. Simmons elogia roteiro de Mortal Kombat 1 e consistência de Omni-Man apareceu... O Vício|Do R7 06/02/2025 - 21h26 (Atualizado em 06/02/2025 - 21h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Omni-Man em Mortal Kombat 1

Em uma entrevista recente ao Comic Book, o ator J.K. Simmons, conhecido por dar voz a Omni-Man na série animada Invencível, do Amazon Prime Video, compartilhou suas impressões sobre reprisar o papel no videogame Mortal Kombat 1. Simmons também foi a voz de Omni-Man no jogo, que foi adicionado como um lutador DLC no final de 2023.

Para saber mais sobre as impressões de J.K. Simmons e detalhes do jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Take-Two revela números de vendas atualizados de GTA V e Red Dead Redemption 2

Patente revela que visual do Nintendo Switch 2 está pronto desde 2023

Dock de carregamento dos Joy-cons do Nintendo Switch 2 são revelados em patente