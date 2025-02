Jogadores encontram chapéu de Luffy em Kingdom Come Deliverance 2 Com o lançamento de Kingdom Come Deliverance 2, vários jogadores estão encontrando diversas referências soltas dentro do game O post... O Vício|Do R7 11/02/2025 - 08h45 (Atualizado em 11/02/2025 - 08h45 ) twitter

Com o lançamento de Kingdom Come Deliverance 2, vários jogadores estão encontrando diversas referências soltas dentro do game, uma delas é o chapéu de Luffy, em cima de uma pedra, representando o tempo de treinamento na ilha junto de Rayleigh, confira o vídeo de como achar o chapéu:

Para mais detalhes e curiosidades sobre o jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

