Jogo original da Bluepoint Games deve ser anunciado em 2025, diz rumor Jogo original da Bluepoint Games deve ser anunciado em 2025, diz rumor O Vício|Do R7 12/11/2024 - 16h11 (Atualizado em 12/11/2024 - 16h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bluepoint Games

De acordo com um novo rumor, a Bluepoint Games está trabalhando em um novo jogo que é uma propriedade intelectual própria e este game deverá ser anunciado em breve. E qual o motivo disso ser notícia? Acontece que a empresa é conhecida por trabalhar em remakes, remasters e ports de outros jogos, tais como os remakes de Demon's Souls e Shadow of the Colossus. Ou seja, a empresa nunca criou um jogo próprio até agora.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games!

Leia Mais em O Vício - Games:

Vídeo mostra The Matrix Awakens rodando no PS5 Pro

Stellar Blade ganha janela de lançamento para PC

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom quase teve falas para Link