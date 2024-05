O Vício |Do R7

Jujutsu Kaisen: Cursed Clash | Novidades sobre a DLC Jujutsu Kaisen: Cursed Clash, o aguardado DLC do jogo, acaba de ter sua data de lançamento revelada. A novidade promete animar os...

Alto contraste

A+

A-

Jujutsu Kaisen: Cursed Clash, o aguardado DLC do jogo, acaba de ter sua data de lançamento revelada. A novidade promete animar os fãs da franquia, trazendo ainda mais conteúdo para a experiência de jogo. Acompanhe as informações completas no link da matéria.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Jujutsu Kaisen: Cursed Clash | DLC ganha data de lançamento

• Dragon Quest 3 HD-2D aparecerá na Nintendo Direct de junho, diz rumor

• Resident Evil – Code: Veronica e Resident Evil 0 ganharão remakes, diz rumor



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.