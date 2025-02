Kaiju No. 8 ganha nova colaboração com Fortnite Skins de Kafka Hibino, Reno Ichikara e Kikoru Shinomiya já disponíveis na loja de itens O post Kaiju No. 8 ganha nova colaboração com... O Vício|Do R7 25/01/2025 - 09h06 (Atualizado em 25/01/2025 - 09h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A adaptação em anime de Kaiju No. 8 (Monster #8) ganhou uma nova colaboração com Fortnite. Desde o lançamento da Temporada 1 do Capítulo 6, o jogo vem recebendo colaboração com figuras japonesas, como a cantora virtual Hatsune Miku e o Godzilla.

Para mais detalhes sobre essa emocionante colaboração, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Diretor de Final Fantasy VII Rebirth diz que lançamento simultâneo para consoles e PC é inevitável

Rumor: Halo ganhará jogo multiplayer em breve

Kingdom Come: Deliverance II terá três expansões e um DLC gratuito