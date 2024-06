O Vício |Do R7

Kaiju No. 8 | Novo jogo baseado no anime é anunciado Kaiju No. 8, um dos animes mais populares da atualidade, acaba de ganhar uma novidade incrível para os fãs: um jogo baseado na série...

Kaiju No. 8, um dos animes mais populares da atualidade, acaba de ganhar uma novidade incrível para os fãs: um jogo baseado na série foi anunciado. Com gráficos impressionantes e uma jogabilidade envolvente, os jogadores poderão mergulhar ainda mais fundo no universo dos kaijus e dos personagens cativantes que conquistaram o público.

