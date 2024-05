Kingdom Hearts | Novo trailer do lançamento na Steam

O Vício |Do R7

Kingdom Hearts

Kingdom Hearts está de volta com novidades! O lançamento do jogo na Steam ganhou um novo trailer, que promete empolgar os fãs da franquia. Com personagens icônicos como Sora, Pateta e Donald, a aventura promete ser emocionante.

