Konami explica por que Bloober Team foi a escolha certa para Silent Hill 2 Remake se tornou um sucesso de crítica e público O post Konami explica por que Bloober Team foi a escolha certa para Silent Hill 2... O Vício|Do R7 27/02/2025 - 21h46 (Atualizado em 27/02/2025 - 21h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jogos da Bloober Team

Silent Hill 2 têm sido bem-sucedido tanto para a Konami quanto para a desenvolvedora Bloober Team, e o produtor Motoi Okamoto teve a oportunidade de explicar por que a equipe por trás de Layers of Fear e The Medium era a escolha certa para cuidar do remake.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e descubra todos os detalhes sobre essa escolha!

Leia Mais em O Vício - Games:

Monster Hunter | Produtor explica por que jogos antigos não foram remasterizados

Astro Bot | Terceira atualização do jogo está disponível

Assassin’s Creed Shadows recebe curtas em formato de anime