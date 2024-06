Konami revela as incríveis edições especiais de Metal Gear Solid Delta A Konami surpreendeu os fãs de Metal Gear Solid ao revelar as novas edições especiais do aguardado Metal Gear Solid Delta. Com uma...

Metal Gear da Konami

A Konami surpreendeu os fãs de Metal Gear Solid ao revelar as novas edições especiais do aguardado Metal Gear Solid Delta. Com uma imagem impressionante do jogo, os detalhes sobre as edições especiais prometem deixar os jogadores ainda mais ansiosos para mergulhar nessa nova aventura.

