Lançamento de Killing Floor 3 é adiado após críticas de Beta Fechado Jogo chegará em algum momento de 2025 O post Lançamento de Killing Floor 3 é adiado após críticas de Beta Fechado apareceu primeiro... O Vício|Do R7 10/03/2025 - 10h06 (Atualizado em 10/03/2025 - 10h06 )

Killing Floor 3

A Tripwire Interactive anunciou recentemente o adiamento do lançamento do jogo Killing Floor 3, após críticas sofridas no Beta Fechado.

Para mais detalhes sobre essa decisão e o futuro do jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

