O Vício |Do R7

Life is Strange: Double Exposure - Novidades em breve! Life is Strange: Double Exposure ganhará evento de revelação nos próximos dias. O jogo promete trazer novidades empolgantes para...

Alto contraste

A+

A-

Life-is-Strange-Double-Exposure

Life is Strange: Double Exposure ganhará evento de revelação nos próximos dias. O jogo promete trazer novidades empolgantes para os fãs da franquia. Além disso, a expectativa é alta para o que será revelado durante o evento. Prepare-se para mergulhar em uma nova experiência dentro do universo de Life is Strange.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Life is Strange: Double Exposure ganhará evento de revelação nos próximos dias

• Gears of War | Criador da franquia se pronuncia sobre anúncio de E-Day

• Avatar: Frontiers of Pandora | DLC ganha data de lançamento



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.