Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii | Demo já está disponível Jogo completo chega em 21 de fevereiro O post Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii | Demo já está disponível apareceu primeiro em... O Vício|Do R7 13/02/2025 - 14h47 (Atualizado em 13/02/2025 - 14h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

A SEGA e o Ryu Ga Gotoku Studio anunciaram recentemente que o demo do jogo Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii já está disponível.

Não perca a chance de explorar essa nova aventura! Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Review | Avowed

Kingdom Come: Deliverance II se aproxima das 2 milhões de unidades vendidas

Rockstar Games lança servidor oficial do Discord para fãs de GTA