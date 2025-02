Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii já está disponível para consoles e PC Chegando hoje (21/02) O post Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii já está disponível para consoles e PC apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 21/02/2025 - 14h47 (Atualizado em 21/02/2025 - 14h47 ) twitter

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

O jogo Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, mais recente título do Ryu Ga Gotoku Studio, já está disponível para os consoles PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e também para PC (via Steam).

Não perca a chance de embarcar nessa aventura pirata moderna!

