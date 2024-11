Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii tem nova data de lançamento revelada Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii tem nova data de lançamento revelada O Vício|Do R7 17/10/2024 - 15h50 (Atualizado em 17/10/2024 - 15h50 ) twitter

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Durante o Xbox Partner Preview Showcase, a SEGA liberou um novo trailer de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, mostrando como funciona o combate naval do game. Além disso, também vemos Goro Majima em seus primeiros momentos como pirata. Assista:

