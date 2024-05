Lords of the Fallen chegará em breve ao Xbox Game Pass Lords of the Fallen está prestes a se juntar ao catálogo do Xbox Game Pass, conforme informações divulgadas por um site especializado...

Lords of the Fallen está prestes a se juntar ao catálogo do Xbox Game Pass, conforme informações divulgadas por um site especializado. A chegada do jogo ao serviço de assinatura da Microsoft promete atrair ainda mais jogadores em busca de novas aventuras e desafios.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

