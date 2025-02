Marvel Rivals | Diretor aborda planos para modo competitivo Objetivo é agradar os diferentes tipos de jogadores O post Marvel Rivals | Diretor aborda planos para modo competitivo apareceu primeiro... O Vício|Do R7 14/01/2025 - 15h28 (Atualizado em 14/01/2025 - 15h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marvel Rivals da NetEase

Guangyun Chen, o diretor de Marvel Rivals, comentou em entrevista recente sobre os planos da NetEase em construir um cenário de e-sports para o jogo, ao implementar um modo competitivo.

Para saber mais sobre os planos do diretor e o futuro do jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Marvel Rivals receberá um novo personagem jogável a cada 6 semanas

Lords of the Fallen | Sequência trará uma narrativa “mais ocidentalizada”

Star Wars Jedi: Survivor ganhará versão para Nintendo Switch 2, diz rumor