Marvel Rivals | Novo trailer destaca a Viúva Negra Marvel Rivals | Novo trailer destaca a Viúva Negra O Vício|Do R7 03/12/2024 - 18h29 (Atualizado em 03/12/2024 - 18h29 )

Marvel Rivals - Viúva Negra

A NetEase continua expandindo o universo de Marvel Rivals! Desta vez, a Viúva Negra é o destaque de um novo trailer do jogo, mostrando suas habilidades de atiradora de elite, inspiradas na Widowmaker, de Overwatch. A ex-assassina, agora heroína, promete agitar as batalhas com seus tiros precisos. Veja abaixo o novo trailer.

