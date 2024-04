Marvel Rivals: Novo trailer destaca o vilão Loki Marvel Rivals ganha destaque com um novo trailer focado no vilão Loki, trazendo mais detalhes sobre as artimanhas e planos do personagem...

