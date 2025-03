Marvel Rivals prioriza diversão na jogabilidade ao invés de equilíbrio, afirma produtor Foco principal é que o jogo seja divertido O post Marvel Rivals prioriza diversão na jogabilidade ao invés de equilíbrio, afirma produtor... O Vício|Do R7 19/03/2025 - 12h09 (Atualizado em 19/03/2025 - 12h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marvel Rivals

Danny Koo, o produtor de Marvel Rivals, afirmou em entrevista recente que o jogo prioriza diversão na jogabilidade ao invés de equilíbrio competitivo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e descubra mais sobre as novidades do jogo!

Leia Mais em O Vício - Games:

Monster Hunter Wilds foi o jogo mais vendido em fevereiro na Steam, PlayStation e Xbox

Palworld | Nova atualização traz recurso de crossplay

Plants vs. Zombis | Listagem indica lançamento de novo jogo