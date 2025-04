Marvel Rivals revela trailer da 2ª temporada, com Hellfire Gala Um evento que os fãs de X-Men conhecem bem O post Marvel Rivals revela trailer da 2ª temporada, com Hellfire Gala apareceu primeiro... O Vício|Do R7 03/04/2025 - 13h06 (Atualizado em 03/04/2025 - 13h06 ) twitter

A página oficial de Marvel Rivals no X (antigo Twitter) divulgou o trailer da segunda temporada do jogo, intitulada Hellfire Gala, com início em 11 de abril.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todos os detalhes dessa nova temporada!

