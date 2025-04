Marvel Rivals | Vislumbre do Professor Xavier no game é revelado Ainda não há, no entanto, confirmação de que será um novo personagem jogável O post Marvel Rivals | Vislumbre do Professor Xavier no... O Vício|Do R7 04/04/2025 - 16h46 (Atualizado em 04/04/2025 - 16h46 ) twitter

O primeiro vislumbre do Professor Xavier em Marvel Rivals foi revelado. Vemos uma estátua do mentor dos X-Men no trailer de jogabilidade de Emma Frost, lançado recentemente. Como já era esperado, o design do personagem parece ter sido inspirado em sua versão da era de Krakoa, sem a cadeira de rodas. Veja abaixo:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades!

