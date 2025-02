Marvel SNAP é banido nos EUA junto do TikTok No dia 17 de janeiro, a Suprema Corte dos Estados Unidos confirmou o banimento do TikTok no país. O post Marvel SNAP é banido nos EUA... O Vício|Do R7 19/01/2025 - 08h06 (Atualizado em 19/01/2025 - 08h06 ) twitter

Marvel Snap

No dia 17 de janeiro, a Suprema Corte dos Estados Unidos confirmou o banimento do TikTok no país. A decisão, fundamentada em preocupações com a segurança nacional, entrou em vigor hoje, 19 de janeiro. Porém, algo pegou os fãs de Marvel Snap de surpresa: o jogo também foi banido.

Para saber mais sobre essa surpreendente decisão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

