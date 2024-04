Marvel’s Spider-Man 2 alcança novo recorde de vendas

Alto contraste

O jogo Marvel’s Spider-Man 2 acaba de atingir a incrível marca de 10 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. Lançado recentemente, o jogo de ação e aventura baseado no famoso super-herói da Marvel conquistou os fãs e se tornou um verdadeiro sucesso de público e crítica.

Quer saber mais sobre o sucesso de Marvel’s Spider-Man 2? Consulte a matéria completa no site do Games - O Vício e descubra todos os detalhes sobre o jogo que está conquistando os fãs ao redor do mundo!

