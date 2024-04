Marvel’s Spider-Man 2 lidera as nomeações no BAFTA Games Awards 2024

Marvel’s Spider-Man 2 é o jogo com mais nomeações no BAFTA Games Awards 2024. O game tem se destacado não apenas pela sua jogabilidade envolvente, mas também pela sua narrativa cativante e gráficos impressionantes. A continuação promete levar os jogadores a uma nova e emocionante jornada no universo do Homem-Aranha.

