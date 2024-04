Marvel’s Spider-Man 2 | New Game+ ganha data de lançamento

Marvel's Spider-Man 2 Marvel's Spider-Man 2 (O Vício - Games)

Marvel's Spider-Man 2 está cada vez mais próximo de ser lançado! O jogo, que é um dos mais aguardados pelos fãs, acaba de ganhar uma data oficial para o lançamento da versão New Game+. A partir de agora, os jogadores poderão experimentar uma nova maneira de jogar, com desafios ainda mais intensos e recompensas exclusivas.

Quer saber mais sobre essa novidade incrível? Consulte a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício e fique por dentro de todas as informações sobre o lançamento do Marvel's Spider-Man 2!

