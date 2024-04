Marvel’s Spider-Man 2 surpreende com quatro novos uniformes

Alto contraste

A+

A-

Uniformes de Marvel's Spider-Man Uniformes de Marvel's Spider-Man (O Vício - Games)

Marvel’s Spider-Man 2 acaba de revelar uma surpresa para os fãs: quatro novos uniformes incríveis! A nova coleção de trajes promete deixar os jogadores ainda mais imersos na experiência do game, trazendo designs únicos e cheios de estilo. E para conferir de perto essas novidades, basta acessar o link da matéria completa. Prepare-se para se impressionar com as novas opções disponíveis para o Homem-Aranha neste aguardado jogo!

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Leia mais em Games - O Vício

• Kingdom Come: Deliverance – Royal Edition ganha data para Nintendo Switch

• Marvel’s Spider-Man 2 revela quatro novos uniformes

• Gundam Breaker 4 é anunciado

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.