Matthew McConaughey em destaque no jogo Exodus O estúdio responsável pelo jogo Exodus anunciou que Matthew McConaughey terá uma "grande presença" no game. A notícia promete agitar...

Alto contraste

A+

A-

O estúdio responsável pelo jogo Exodus anunciou que Matthew McConaughey terá uma "grande presença" no game. A notícia promete agitar os fãs do ator e do jogo, que aguardam ansiosos por mais detalhes sobre a participação do renomado artista.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Exodus | Matthew McConaughey terá “grande presença” no jogo, diz estúdio

• Xbox se tornou a melhor editora do PlayStation, afirma CEO

• Hunter x Hunter Nen x Impact ganha vídeo de gameplay



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.