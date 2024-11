Metal Gear alcança 62 milhões de unidades vendidas Metal Gear alcança 62 milhões de unidades vendidas O Vício|Do R7 31/10/2024 - 20h30 (Atualizado em 31/10/2024 - 20h30 ) twitter

Metal Gear

De acordo com relatório financeiro da Konami, a franquia Metal Gear alcançou 62 milhões de unidades vendidas ao redor do mundo, desde a chegada do jogo original em 1987.

