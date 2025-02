Metroid Prime 4 | Amazon está cancelando pré-vendas Incluindo pré-vendas realizadas há mais de seis anos O post Metroid Prime 4 | Amazon está cancelando pré-vendas apareceu primeiro em... O Vício|Do R7 20/01/2025 - 13h27 (Atualizado em 20/01/2025 - 13h27 ) twitter

Metroid Prime 4: Beyond

A Amazon está cancelando as pré-vendas de Metroid Prime 4: Beyond, quase 8 anos após o jogo ter sido disponibilizado no site.

Não perca os detalhes dessa situação intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

