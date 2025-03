Metroid Prime 4 Beyond ganha novo trailer Durante a Nintendo Direct deste dia 27 de março, tivemos o lançamento do novo trailer de Metroid 4 Beyond O post Metroid Prime 4 Beyond... O Vício|Do R7 27/03/2025 - 12h11 (Atualizado em 27/03/2025 - 12h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Metroid Prime 4: Beyond

Durante a Nintendo Direct deste dia 27 de março, tivemos o lançamento do novo trailer de Metroid 4 Beyond, jogo que chegará à plataforma ainda em 2025. No vídeo, temos mais detalhes sobre como o game funciona e várias de suas mecânicas. Confira abaixo:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades sobre Metroid Prime!

Leia Mais em O Vício - Games:

Pokémon Legends: Z-A ganha novo trailer e anuncia novidades

Nintendo anuncia “Cartuchos Virtuais” para o Nintendo Switch

Dragon Quest 1+2 HD-2D Remake ganha novo trailer