Metroid Prime 4 será lançado junto com o Nintendo Switch 2, diz insider Entretanto, nenhuma informação oficial da Nintendo foi declarada neste sentido, por isso, devemos tratar tal informação apenas como... O Vício|Do R7 15/03/2025 - 21h45 (Atualizado em 15/03/2025 - 21h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Metroid Prime 4: Beyond

De acordo com o insider Samus Hunter, que já adiantou várias informações no passado, o jogo Metroid Prime 4 acompanhará o lançamento do Nintendo Switch 2, sendo um jogo disponível desde o dia 1 do console.

Para mais detalhes sobre essa empolgante novidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Logo da PlayStation é visto no site de Starfield

Pokémon Legends: Z-A teve seu diretor revelado

Entrevista | Como a Ubisoft criou os heróis de Assassin’s Creed Shadows