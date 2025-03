Microsoft não teria um console, se pudesse”, afirma ex-líder da Xbox Nova estratégia da empresa aposta mais no software do que no hardware O post “Microsoft não teria um console, se pudesse”, afirma ex...

O Vício|Do R7 07/03/2025 - 13h26 (Atualizado em 07/03/2025 - 13h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share