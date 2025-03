Minecraft lança DLC gratuita baseada no filme Com o lançamento do filme de Minecraft, a Microsoft e a Mojang anunciaram uma nova DLC, totalmente gratuita O post Minecraft lança... O Vício|Do R7 30/03/2025 - 20h05 (Atualizado em 30/03/2025 - 20h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cenas do Minecraft

Com o lançamento do filme de Minecraft, a Microsoft e a Mojang anunciaram uma nova DLC, totalmente gratuita, trazendo 3 minigames, chamados de Elytra Race, First Night Survival e Mansion Stealth. Confira abaixo:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games para saber mais sobre essa nova DLC e suas novidades!

Leia Mais em O Vício - Games:

Novo Fire Emblem pode ser apresentado junto do Switch 2

Take-Two esclarece ausência de data e estratégia para GTA VI

Surgem detalhes inéditos de Ghost of Yōtei