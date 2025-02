MMORPG de Horizon foi cancelado, diz site De acordo com o site coreano MTN, o MMORPG de Horizon Zero Dawn, desenvolvido pela NCsoft pode ter sido cancelado O post MMORPG de... O Vício|Do R7 21/01/2025 - 09h26 (Atualizado em 21/01/2025 - 09h26 ) twitter

Horizon Zero Dawn

De acordo com o site coreano MTN, o MMORPG de Horizon Zero Dawn, desenvolvido pela NCsoft pode ter sido cancelado. É dito que a decisão de descontinuar o projeto foi tomada no ano passado e os membros da equipe foram notificados no início de 2025 para se prepararem para uma mudança na empresa.

Para mais detalhes sobre essa notícia impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

