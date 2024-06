Mod de Batman: Arkham Knight traz Timothée Chalamet como Asa Noturna

Alto contraste

A+

A-

Um novo mod de Batman: Arkham Knight está dando o que falar ao trazer o ator Timothée Chalamet no papel de Asa Noturna. A novidade tem chamado a atenção dos fãs do game, que agora podem vivenciar uma experiência diferente dentro do universo do Cavaleiro das Trevas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Batman: Arkham Knight | Mod coloca Timothée Chalamet como Asa Noturna

• Nintendo tinha grande preocupação com Hyrule Warriors, diz ex-executivo

• Nvidia faz nova promoção para assinantes do Game Pass



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.