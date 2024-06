O Vício |Do R7

Monster Hunter Stories 2: Sucesso absoluto com mais de 2 milhões de unidades vendidas Monster Hunter Stories 2, o aclamado jogo que conquistou fãs ao redor do mundo, alcançou a impressionante marca de mais de 2 milhões...

Monster Hunter Stories 2

Monster Hunter Stories 2, o aclamado jogo que conquistou fãs ao redor do mundo, alcançou a impressionante marca de mais de 2 milhões de unidades vendidas. Este sucesso estrondoso reforça a popularidade e a qualidade do título, que continua a cativar jogadores de todas as idades.

