Monster Hunter Wilds anuncia Showcase com novidades A conta oficial de Monster Hunter Wilds anunciou que fará um showcase especial no dia 25 de março O post Monster Hunter Wilds anuncia... O Vício|Do R7 21/03/2025 - 08h45 (Atualizado em 21/03/2025 - 08h45 ) twitter

Trailer de Monster Hunter Wilds

A conta oficial de Monster Hunter Wilds anunciou que fará um showcase especial no dia 25 de março com a presença do produtor Ryozo Tsujimoto. A ideia é detalhar o primeiro update gratuito que chegará em abril e trará o monstro Mizutsune, além de outras criaturas. Confira o post:

