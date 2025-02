Monster Hunter Wilds | Atualização do primeiro dia terá 15 GB Jogo será lançado oficialmente amanhã, dia 28 de fevereiro O post Monster Hunter Wilds | Atualização do primeiro dia terá 15 GB apareceu... O Vício|Do R7 27/02/2025 - 10h26 (Atualizado em 27/02/2025 - 10h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Monster Hunter Wilds

A Capcom revelou há pouco que os jogadores que tiverem adquirido uma edição física do jogo Monster Hunter Wilds precisaram realizar o download de uma atualização do primeiro dia, com cerca de 15 GB.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games para mais detalhes sobre essa atualização e o que ela traz de novo!

Leia Mais em O Vício - Games:

Split Fiction | Duração da campanha é revelada

Criador de It Takes Two não descartaria produzir sequência do jogo

Mulher-Maravilha | Jogo enfrentou problemas para implementar Sistema Nemesis, diz site