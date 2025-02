Monster Hunter Wilds prolonga beta em todas as plataformas A Capcom anunciou que a segunda parte da segunda fase beta de Monster Hunter Wilds será prolongada em 24 horas O post Monster Hunter... O Vício|Do R7 11/02/2025 - 10h46 (Atualizado em 11/02/2025 - 10h46 ) twitter

Monster Hunter Wilds

A Capcom anunciou que a segunda parte da segunda fase beta de Monster Hunter Wilds será prolongada em 24 horas para todas as plataformas depois do problema no serviço da PSN que aconteceu na última sexta-feira. Assim, você poderá continuar jogando em qualquer um dos dispositivos, seja PlayStation 5, Xbox Series X/S e Steam:

