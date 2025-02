Mortal Kombat 1 | Ed Boon promete novos personagens DLC após Conan e T-1000 Jogo ultrapassou 5 milhões de cópias vendidas O post Mortal Kombat 1 | Ed Boon promete novos personagens DLC após Conan e T-1000 apareceu... O Vício|Do R7 21/01/2025 - 23h26 (Atualizado em 21/01/2025 - 23h26 ) twitter

Conan Mortal Kombat

Hoje (21), o produtor de Mortal Kombat 1, Ed Boon revelou que o jogo ultrapassou o número de 5 milhões de cópias vendidas e prometeu mais personagens DLC após Conan, o Bárbaro.

Para mais detalhes sobre as novidades e o futuro do jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

