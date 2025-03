Mortal Kombat 1 | Estão abertas as inscrições para a etapa brasileira da Liga Latina Competição vai começar em abril O post Mortal Kombat 1 | Estão abertas as inscrições para a etapa brasileira da Liga Latina apareceu... O Vício|Do R7 18/03/2025 - 17h07 (Atualizado em 18/03/2025 - 17h07 ) twitter

Mortal Kombat 1 | Estão abertas as inscrições para a etapa brasileira da Liga Latina

Nesta terça-feira (18), a Warner Bros. Games abriu as inscrições para a etapa brasileira da Liga Latina, torneio regional da Pro Kompetition de Mortal Kombat 1.

Consulte no nosso parceiro O Vício - Games para saber mais sobre como participar e as datas do torneio!

