MultiVersus: Confira o primeiro trailer de jogabilidade do Coringa O MultiVersus acaba de revelar o primeiro trailer de jogabilidade do Coringa, trazendo o icônico vilão para o mundo dos games. Com...

Alto contraste

A+

A-

O MultiVersus acaba de revelar o primeiro trailer de jogabilidade do Coringa, trazendo o icônico vilão para o mundo dos games. Com gráficos impressionantes e movimentos característicos, os fãs do personagem podem esperar uma experiência única ao controlar o Palhaço do Crime neste novo jogo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• Red Dead Redemption pode chegar ao PC

• MultiVersus apresenta primeiro trailer de jogabilidade do Coringa

• Call of Duty | Surgem supostos detalhes dos jogos de 2026 e 2027



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.