MultiVersus contribuiu para prejuízo de US$ 100 milhões, diz WB Games
O Vício|Do R7
07/11/2024 - 12h31

MultiVersus

Desenvolvido pela Player First Games, MultiVersus teve um desempenho significativamente abaixo do esperado, de acordo com a Warner Bros. Discovery, contribuindo para um prejuízo acima de US$ 100 milhões na divisão de jogos eletrônicos da companhia neste ano.

