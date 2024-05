MultiVersus revela Coringa com a voz de Mark Hamill O MultiVersus anunciou recentemente a adição do icônico vilão Coringa ao seu elenco, com a voz lendária de Mark Hamill. Essa novidade...

Alto contraste

A+

A-

O MultiVersus anunciou recentemente a adição do icônico vilão Coringa ao seu elenco, com a voz lendária de Mark Hamill. Essa novidade promete trazer ainda mais emoção e diversão para os fãs do jogo. A participação de Hamill como dublador do Coringa é uma excelente notícia para os admiradores do personagem e para os entusiastas do universo dos games.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Games - O Vício

Publicidade

Leia mais em Games - O Vício



• MultiVersus anuncia Coringa (com a voz de Mark Hamill)

• Sonic Rumble é anunciado oficialmente

• Solo Leveling: ARISE está disponível para PC e dispositivos móveis



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.