Naoki Yoshida, o Yoshi-P, não é mais um dos diretores da Square Enix Naoki Yoshida (Yoshi-P) deixou de ser listado como um dos diretores da empresa O post Naoki Yoshida, o Yoshi-P, não é mais um dos diretores... O Vício|Do R7 03/03/2025 - 09h06 (Atualizado em 03/03/2025 - 09h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Depois da reestruturação do gerenciamento da Square Enix, o diretor de Final Fantasy 14, Naoki Yoshida (Yoshi-P) deixou de ser listado como um dos diretores da empresa. Yoshida foi promovido em 2015 depois do sucesso do MMO, depois, passou para o cargo na mesa de diretores em 2018.

Para mais detalhes sobre essa mudança significativa na Square Enix, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games.

Leia Mais em O Vício - Games:

Split Fiction | Diretor aborda grande custo de produção do jogo

Steam bate recorde e registra 40 milhões de usuários simultâneos

Monster Hunter Wilds distribui itens para jogadores