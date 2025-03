Naughty Dog anuncia “crossover” entre The Last of Us Part II e Intergalactic Ambos os jogos são da Naughty Dog O post Naughty Dog anuncia “crossover” entre The Last of Us Part II e Intergalactic apareceu primeiro... O Vício|Do R7 20/03/2025 - 16h46 (Atualizado em 20/03/2025 - 16h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

TLOU2 e Intergalactic

A Naughty Dog anunciou um "crossover" entre The Last of Us Part II Remastered e Intergalactic: The Heretic Prophet. A jaqueta de Jordan, personagem de Intergalactic, estará disponível como uma nova skin para Ellie em The Last of Us Part II Remastered a partir de 3 de abril.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Games:

Hideo Kojima reflete sobre trabalho em Metal Gear Solid V: Ground Zeroes

SEGA lança atualização com novos níveis para Shadow em Sonic Dream Team

F1 25 ganha suposta data de lançamento