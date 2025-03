Neil Druckmann diz que ódio direcionado a TLOU2 o motivou a fazer Intergalactic ainda mais polêmico "Um jogo sobre fé e religião" O post Neil Druckmann diz que ódio direcionado a TLOU2 o motivou a fazer Intergalactic ainda mais polêmico... O Vício|Do R7 11/03/2025 - 15h47 (Atualizado em 11/03/2025 - 15h47 ) twitter

TLOU2 e Intergalactic

Neil Druckmann, diretor de games mais conhecido por seu trabalho na franquia The Last of Us, revelou em entrevista recente que o ódio direcionado a TLOU2 o motivou a fazer Intergalactic: The Heretic Prophet ainda mais polêmico.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games e fique por dentro de todas as novidades!

