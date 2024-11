Netflix fecha estúdio de jogos AAA com Raf Grassetti Netflix fecha estúdio de jogos AAA com Raf Grassetti O Vício|Do R7 22/10/2024 - 09h29 (Atualizado em 22/10/2024 - 09h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Netflix Games

De acordo com relatório exclusivo do GameFile, a Netflix decidiu fechar um estúdio interno apelidado de "Team Blue", que era focado no desenvolvimento de jogos eletrônicos AAA (grande orçamento).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Games!

Leia Mais em O Vício - Games:

Diretor de Metaphor: ReFantazio já está trabalhando no seu próximo jogo

Novo jogo da Naughty Dog pode ter “grande foco” em exploração

Nintendo Switch ganhará bundle com Super Mario Bros. Wonder