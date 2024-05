Nintendo anuncia novo console: Switch 2 A Nintendo confirmou que está trabalhando no sucessor do Switch e promete fazer o anúncio ainda este ano fiscal. Com a imagem revelada...

Switch 2 da Nintendo

A Nintendo confirmou que está trabalhando no sucessor do Switch e promete fazer o anúncio ainda este ano fiscal. Com a imagem revelada do novo console, os fãs já estão ansiosos para saber mais detalhes sobre o que a empresa japonesa está preparando para o futuro dos seus jogos.

