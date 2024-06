O Vício |Do R7

Nintendo: Contratação em massa impulsiona crescimento da empresa

Nintendo Switch

A Nintendo contratou 400 funcionários no último ano fiscal, um movimento que reflete o crescimento e expansão da empresa. Com novos talentos se juntando à equipe, a gigante dos videogames busca fortalecer sua posição no mercado e continuar inovando em seus produtos e serviços.

